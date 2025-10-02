Деньги — не главное? Что на самом деле держит россиян на работе?

Главным «якорем», удерживающим сотрудников в компаниях, является не уровень дохода, а психологический климат. Об этом со ссылкой на исследование сервиса Dream Job сообщает «Газета.Ru».

Более половины опрошенных россиян (53%) назвали сплоченный коллектив и благоприятную атмосферу ключевым фактором своей лояльности. Эта тенденция в равной степени характерна как для рядовых специалистов, так и для высшего руководящего звена.

Для сотрудников массовых профессий комфортная среда становится опорой в рутинной работе. Например, 61% кассиров в рознице сравнивают дружный коллектив со «второй семьей», помогающей справляться со стрессом. В банковской сфере 70% операторов кол-центров напрямую связывают качество рабочей атмосферы с общей удовлетворенностью от труда. Для топ-менеджеров, будь то IT-сфера (59%) или промышленность (55%), команда важна как профессиональный фундамент, обеспечивающий поддержку в реализации сложных проектов и стратегий.

На втором месте по значимости располагаются безопасные и современные условия труда (38%). Этот аспект особенно критичен в отраслях с повышенными рисками. Так, в нефтегазовом секторе на это указали 64% респондентов, выделяя важность нового оборудования, корпоративного ДМС и систем охраны труда. В строительстве на надежную технику и низкий уровень травматизма ориентируются 51% арматурщиков и 49% крановщиков. А в научной области 66% специалистов подтвердили, что соблюдение стандартов безопасности и качество оборудования напрямую влияют на эффективность их исследований.

Третью позицию в рейтинге факторов заняло компетентное руководство (37%). В финансовом секторе 62% сотрудников ценят в менеджменте прозрачность процессов и четкую постановку целей, что мотивирует их на более высокие результаты. В производстве, по словам 58% работников, справедливое распределение задач и поддержка со стороны начальства способствуют формированию здорового микроклимата и снижают текучесть кадров.

Четвертым по счету, но не по значению, драйвером лояльности стал гибкий формат работы. Если несколько лет назад возможность трудиться удаленно была весомым преимуществом, то сегодня она превратилась в стандартное ожидание. В IT-индустрии 22% специалистов упоминают «удаленку» не как плюс, а как обязательный минимум. В логистике и на производстве сотрудники (62–70%) особенно высоко ценят не гибкость, а предсказуемость и стабильность графика. Отсутствие этих условий, как показывают отзывы, мгновенно вызывает недовольство персонала.

В основе исследования лежат данные опроса, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян из различных профессиональных отраслей.

