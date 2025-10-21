Деньги под угрозой: почему не стоит хранить крупные суммы на карте

Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, рекомендовала россиянам ограничить объем средств, хранящихся на банковских картах. Хотя законодательно никаких ограничений на остаток по карте не установлено, с точки зрения финансовой безопасности и выгоды держать на ней крупные суммы нецелесообразно, сообщила эксперт агентству « Прайм ».

Основная причина — высокий риск мошенничества. По словам Валишвили, особенно уязвимы карты, привязанные к интернет-магазинам и цифровым сервисам: злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на маркетплейсе и осуществить несанкционированные списания.

Помимо рисков безопасности, есть и финансовый аспект: свободные деньги должны приносить доход. Эксперт советует размещать их:

на банковском вкладе — для получения процентного дохода;

на накопительном счете — он позволяет снимать средства без потери доходности.

В итоге Валишвили рекомендует держать на карте лишь сумму, необходимую для текущих расходов на несколько дней — оплаты проезда, повседневных покупок и прочего. При необходимости средства всегда можно оперативно перевести со счета.

