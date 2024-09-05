Дептранс: на МКАД полыхает автомобиль, движение сильно затруднено
Фото: [Медиасток.рф]
На 43-м километре Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль. Об этом в своем аккаунте в соцсетях информирует столичный департамент транспорта.
Сообщается, что ЧП произошло около 22 часов вечера в четверг, 5 сентября, на внешней стороне МКАД.
«На внешней стороне 43-го километра МКАД загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено», — говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что информация о пострадавших и обстоятельства инцидента уточняются.
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