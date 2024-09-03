В страшном ДТП на М-11с бензовозом в Тверской области погиб человек

На 187 километре трассы М-11 в Тверской области вечером вторника, 3 сентября, произошло страшное ДТП с бензовозом, в результате чего погиб человек. Подробности сообщили в официальном телеграм-аккаунте ГУ МЧС России по Тверской области.

Согласно сообщению пресс-службы экстренного ведомства, там столкнулись бензовоз, эвакуатор и грузовик. Огромная стена пламени охватила транспортные средства, на место сразу вызвали спасателей МЧС России.

Полностью возгорание удалось ликвидировать к 19:46, выяснилось, что в результате инцидента погиб сам водитель бензовоза. Другие, к счастью, не пострадали. На месте работают не только спасатели, но и сотрудники ГАИ и полицейские, которые устанавливают обстоятельства происшествия.