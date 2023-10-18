Депутат Башанкаев считает удар по палестинской больнице бессмысленным
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, удар по больнице в секторе Газа является ужасной патологией, поскольку там нет ни военнослужащих, ни боевой техники. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что обстрел больницы не должен повториться, и его следует осудить.
По мнению депутата, никакого смысла в атаке на палестинскую больницу не было, и подобные трагедии должны прекратиться.