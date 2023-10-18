Депутат Башанкаев считает удар по палестинской больнице бессмысленным

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, удар по больнице в секторе Газа является ужасной патологией, поскольку там нет ни военнослужащих, ни боевой техники. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что обстрел больницы не должен повториться, и его следует осудить.

По мнению депутата, никакого смысла в атаке на палестинскую больницу не было, и подобные трагедии должны прекратиться.