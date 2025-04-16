Депутат Буцкая назвала проблему психиатрического лечения в России

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, жители нашей страны с психиатрическими расстройствами, которым не оказано необходимое лечение, угрожают окружающим. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что в нашей стране отсутствует система обязательного наблюдения за людьми с такими диагнозами.

По мнению парламентария, у женщины, убившей троих детей в Канске, имелись проблемы не только с точки зрения психологического состояния. Это тоже нужно обсуждать с Минздравом России.

Ранее стало известно, почему мать-убийцу из Канска не смогли остановить врачи и опека.