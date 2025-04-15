Стало известно, почему мать-убийцу из Канска не смогли остановить врачи и опека

Врач-психиатр Александр Федорович прокомментировал убийство троих детей в Канске Красноярского края, объяснив, почему психически нездоровой матери никто не помешал пойти на преступление. Об этом пишет KRSK.KP.RU.

Как напомнил врач, психическое состояние может усугубиться в любой момент. Влияют на это не только смена погоды и режима жизни, но и усталость, стресс, а также другие болезни. Обычно врачи отмечают определенные периоды обострений, продолжая вести пациента по графику. Однако наверняка знать о дне, когда в человеке взыграет расстройство, невозможно.

Также Федорович пояснил, что врач не вправе затребовать к себе пациента, даже если у него есть подозрения на обострение. Ни медицина, ни опека, ни правоохранительные органы просто не могли вмешаться в историю в Канске, потому что у них нет на это прав без очевидных причин.

«Пока у нас нет системы, которая позволяет специалистам действовать упреждающе, мы будем обсуждать такие случаи постфактум. Здесь должен быть не только врач, но и социальный работник, и правовые механизмы», — заключил врач.

Напомним: 14 апреля стало известно об убийстве троих детей в красноярском Канске. Мать, по предварительным данным, зарубила всех топором. После содеянного она призналась в преступлении родственникам, у которых находился ее четвертый ребенок. Не исключают, что в ситуации решающую роль сыграла шизофрения женщины, но эти и другие подробности установят в ходе расследования.