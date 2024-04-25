Депутат Чаплин определил выделяемое горящей травой очень токсичное вещество

По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, при сжигании травы выделяется крайне токсичный диоксин. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что данное вещество опасно как для человека, так и для садовых культур. Так, оно раздражает дыхательную систему, провоцируя аллергию, а также снижает плодородие почвы.

По мнению парламентария, траву стоит собирать и утилизировать, поскольку почти во всех СНТ есть спецзона, где дачники выбрасывают мусор. Кроме того, дним из самых популярных альтернативных методов избавиться от травы является ее переработка в органические удобрения.

Он подчеркнул, что это незаменимый метод в сельском хозяйстве, позволяющий добиться максимальной пользы от каждого участка земли.