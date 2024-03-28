Депутат Чаплин озвучил наказание дачникам за сжигание мусора

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, неправильное сжигание мусора и костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не меньше 7,5 м, 50 м от хвойного леса и 15 м — от лиственного.

По мнению парламентария, также за вынос отходов за территорию СНТ предусмотрен штраф в размере семи тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что вышло постановление правительства РФ, согласно которому ипомея трехцветная является наркосодержащим растением, поэтому ее культивирование может быть наказуемо как административно, так и уголовно. Тем не менее факт осознанного выращивания данного растения на своем участке нужно доказать, поэтому дачникам необходимо осмотреть свой участок на наличие этого растения и избавиться от него.