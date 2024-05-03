Депутат Чаплин перечислил лучшие методы защиты дачи от грабителей

По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, лучшим методом защитить приусадебный участок от грабителей является установка сигнализации и камер видеонаблюдения. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что также предотвратить ЧП помогут датчики движения, поскольку яркое освещение отпугивает воров и создает видимость, что на территории присутствуют люди.

По мнению депутата, также необходимо поменять замки на воротах и дверях на более надежные, включая дополнительные, и производить регулярный обход дачи.

Он отметил, что не будет лишним устранение всевозможных мест проникновения, дружбы с соседями и уборки территорий.