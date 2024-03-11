Депутат Чаплин перечислил правила сжигания мусора и приготовления шашлыка на дачном участке

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, проводить сжигание мусора или сухой травы на приусадебном участке разрешается только в металлическом контейнере. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что емкость следует разместить на расстоянии не менее 7,5 м от зданий, в 50 м от хвойного леса и в 15 м от лиственного леса, при этом зона очистки вокруг должна быть не менее пяти метров.

По мнению парламентария, также популярной причиной пожаров на даче является неправильное использование электрооборудования, наличие проблем с электропроводкой, а также ее плохая установка.

Он отметил, что вина за возгорание может лежать и на некомпетентных сотрудниках ремонтных служб.