Депутат Чаплин перечислил способы защиты дачного участка от нашествия змей
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, приусадебный участок можно защитить от змей путем разложения по периметру смоченных керосином или бензином кусков ткани. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что перед началом дачного сезона следует провести генеральную уборку на даче. Так, нужно разобрать завалы мусора, установить забор с хорошим ограждением снизу, а также ультразвуковые, вибрационные и шумовые устройства, крепящиеся в землю и отпугивающие змей и грызунов.
По мнению парламентария, собираясь на прогулку в лес, обязательно стоит взять прогулок в лесу взять с собой антигистаминные препараты, а в случае укуса змеи — немедленно обратиться к врачу, при этом следует предупредить медиков о том, что необходима противозмеиная сыворотка.