По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, украинские войска терпят поражение по всем фронтам в зоне спецоперации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что поставки американского вооружения Незалежной и планируемое снижение призывного возраста на Украине до 18 лет могут лишь затянуть боевые действия.

По мнению парламентария, администрация уходящего американского лидера подтвердила об отсутствии планов по поставке оружия Киеву, о новой мобилизации также ничего неизвестно. Таким образом, какой окажется прагматичная позиция у новой администрации либо станут придерживаться особой позиции, — это только окажет влияние на время окончания спецоперации.

Ранее сообщалось, что в США обратили внимание на растерянность Зеленского после вопроса об окончании СВО.