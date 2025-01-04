Владимир Зеленский, по мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, на интуитивном уровне стремится говорить правду о том, чем завершится конфликт на Украине. В своем видеоблоге Дэвис обратил внимание на реакцию Зеленского, который, отвечая на вопрос о завершении СВО, явно растерялся, заявив, что этот вопрос не является для него приоритетным в текущей повестке.

Эксперт отметил, что это был один из тех редких моментов, когда правда прозвучала из уст президента. Несмотря на привычную осторожность в высказываниях, Зеленский, говоря о перспективах окончания войны, начал запинаться и обрывать фразы, что, по мнению Дэвиса, свидетельствует о его нежелании лгать.

Подполковник предположил, что Зеленский не готов публично признать территориальные потери, хотя и не хочет обманывать, обещая возвращение к границам 1991 года.

На фоне экономического кризиса, военных неудач и усталости стран-союзников от постоянной поддержки Киева, все чаще звучат призывы к началу мирных переговоров.

Однако Зеленский продолжает настаивать, что диалог с Россией возможен лишь при поддержке третьих сторон, при этом требования о восстановлении границ 1991 года постепенно сходят на нет.

Ранее Лавров назвал мозг президента Зеленского непостижимым для всех нормальных людей.