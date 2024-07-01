Депутат Гаврилов рассказал о новом типе мошенников в сфере недвижимости и их способах действий

В последнее время участились случаи, когда граждан-пользователей услугами Росреестра вводят в заблуждение. Мошенники вводят в заблуждение и утверждают, что заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости якобы рассматриваются в течение длительного времени, а для уменьшения срока их рассмотрения нужна дополнительная плата. Глава Комитета нижней палаты парламента по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, каким образом этого можно избежать. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, стоит помнить о сроках осуществления учетно-регистрационных действий на объекты недвижимого имущества. Так, государственный кадастровый учет и госрегистрация прав осуществляются в течение девяти рабочих дней с даты приема в МФЦ заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, семи рабочих дней – государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов, 12 рабочих дней с даты приема МФЦ заявления на осуществление государственного кадастрового учета и госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов и т.д.

Парламентарий добавил, что также закреплены сроки осуществления учетно-регистрационных действий по документам, поступившим в электронном виде: государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет – один рабочий день, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав – три рабочих дня. На сегодняшний день фактические сроки осуществления учетно-регистрационных действий в Росреестре не превышают трех рабочих дней.

По его мнению, не следует вестись на обещания ускорить процесс, поскольку данные процедуры и без того согласно закону занимают до трех дней.