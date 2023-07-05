Депутат Госдумы Геннадий Панин доставил на передовую обмундирование и медикаменты

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин отметил важность оказания поддержки бойцов СВО. Он доставил на передовую автомобиль УАЗ, бензопилы, медикаменты, обмундирование и предметы личной гигиены.

«Задача государства и общества – сделать так, чтобы отправленные на фронт бойцы были обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения задач по защите Родины», - подчеркнул Панин.

В рамках поездки депутат посетил несколько точек дислокаций. В Новоайдаре он встретился с бойцами саперного полка. Они выразили благодарность за поддержку и рассказали о выполнении боевых задач. Также обсудили меры поддержки семей бойцов.

«Они должны быть уверены, что их родные и близкие окружены заботой, вниманием, действенными мерами социальной поддержки. Все пожелания и инициативы взял в работу», - сообщил Панин.

Помимо этого, депутат встретился с ротой войск радиационной, химической и биологической защиты. Он передал подразделению колеса для высокопроходимой техники, аккумуляторы и ремкомплекты, а также квас.