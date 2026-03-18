Депутат Госдумы нашел способ остановить опасные поездки детей на питбайках

В Подмосковье продолжается поиск эффективных механизмов, способных снизить количество аварий с участием несовершеннолетних водителей питбайков. Тема особенно обостряется в каникулярное время, когда в регион съезжаются семьи с детьми. Как стало известно REGIONS , на круглом столе в Доме правительства Московской области зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев представил комплекс мер, которые могут изменить ситуацию. Один из наиболее обсуждаемых вариантов — ограничение продажи топлива подросткам.

Для Подмосковья проблема питбайков стоит остро из-за обилия деревень и дачных поселков. В прошлом году произошло почти 1200 ДТП с участием детей на этой технике. Питбайки числятся спортивным инвентарем, но часто ездят по дорогам общего пользования. У них нет зеркал, поворотников, стоп-сигналов и госномеров — идентифицировать технику при аварии невозможно.

Толмачев выделил ключевые проблемы: правовой вакуум позволяет подросткам управлять питбайками без обучения и прав, дети не знают ПДД, но имеют свободный доступ к технике и топливу. Родители не всегда контролируют детей, а доступность цен усугубляет ситуацию. Штрафы для родителей — до 30 тыс. рублей за передачу управления и до 2 тыс. за ненадлежащее воспитание — ситуацию не исправляют.

Летом 2025 года сформировали предложения: использовать питбайки только на спецтрассах, запретить выезд на дороги, продавать технику лишь при наличии прав или членства в спортсекции, ввести обязательное обучение перед покупкой.

На федеральном уровне подготовлен законопроект о запрете продажи мотоциклов без прав категории «А». В ноябре прошлого года прошло заседание с участием Татьяны Москальковой, после которого в министерства направили рекомендации. Дорожная карта включает пять пунктов: запрет езды на незарегистрированной технике по дорогам общего пользования (лето 2026), введение нацстандарта для спортмотоциклов (2027), запрет продажи бензина несовершеннолетним без прав категории «М» (начало 2027), ограничение оборота питбайков только для спортсменов и просветительская работа.

Поскольку ждать федеральных решений долго, в Подмосковье предлагают опробовать отдельные меры досрочно. Самая оперативная — запрет продажи топлива подросткам без прав категории «М». В Кировской области такая практика действует с 2021 года: к 2024 году ДТП снизились на 32%, травматизм — на 12%, летальных исходов не было.

Толмачев подчеркнул важность баланса: питбайки нужны спортсменам и волонтерам для отправки в зону СВО. Запрет на продажу топлива без прав — наименее болезненная и наиболее адресная мера. Главная задача — сделать летний отдых детей безопасным, чтобы техника оставалась спортивным инструментом, а не источником опасности.

