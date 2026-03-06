Гонка с последствиями: юные питбайкеры-лихачи выехали на дороги Долгопрудного

В Долгопрудном наступила календарная весна, а вместе с ней открылся и неофициальный сезон питбайкеров. Местные жители заметили на улицах города молодых людей, передвигающихся на спортивной мототехнике. Очевидцы запечатлели двух подростков на одном питбайке, терпеливо ожидающих зеленый сигнал светофора. Однако такая идиллия на дороге может обернуться для райдеров и их родителей серьезными финансовыми потерями, пишет REGIONS .

Фотография юных водителей мгновенно разлетелась по социальным сетям. Горожане обратили внимание, что погода совсем не располагает к опасным маневрам: на дорогах все еще встречаются участки гололеда, что делает езду на питбайках особенно рискованной. Но главная опасность кроется не в капризах природы, а в законодательных нормах.

В Госавтоинспекции напомнили, что питбайки, вопреки расхожему мнению, не являются полноценными транспортными средствами. С юридической точки зрения это спортивный инвентарь, предназначенный исключительно для специальных трасс и площадок под присмотром инструкторов. Выезд на дороги общего пользования на такой технике категорически запрещен и карается законом.

Как пояснила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» капитан полиции Татьяна Курилина, ответственность в таких случаях наступает серьезная. Если за рулем оказался несовершеннолетний младше 16 лет, вся тяжесть наказания ложится на плечи родителей. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортом ребенку.

На этом санкции могут не закончиться. Материалы проверки направят в комиссию по делам несовершеннолетних, где родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание. В таком случае семья рискует получить штраф от 500 до 2 тысяч рублей и, что еще неприятнее, попасть на профилактический учет.

Даже если возраст позволяет сесть за руль, расслабляться не стоит. За различные нарушения правил дорожного движения при управлении питбайком штрафы варьируются от 500 до 15 тысяч рублей. Кроме того, инспектор добавила, что само транспортное средство имеют полное право задержать и отправить на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает жителей Долгопрудного не рисковать здоровьем и кошельком и напоминает: место питбайка — на специально оборудованных трассах, а не на городских улицах, особенно в межсезонье, когда погода преподносит сюрпризы в виде скользких дорог.

