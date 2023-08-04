Депутат Госдумы рассказал о заметном падении качества снарядов у НАТО

Производители не успевают их даже окрашивать. Все это происходит из-за спешки.

Глава межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» и депутат Государственной Думы Александр Бородай рассказал о том, что в последнее время в зоне специальной операции отмечено сильное падение качества боеприпасов, которые страны НАТО поставляют ВСУ.

«Мы сталкиваемся с тем, что их снаряды разрываются реже, точнее, снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Парламентарий также указал, что по целому ряду причин поверхность боеприпасов должна окрашиваться. В частности, чтобы они не подвергались окислению и коррозии. Теперь же это делать перестали. Это означает, что снаряды идут на фронт прямо с заводских конвейеров, в жестокой спешке. По мнению Бородая, это может привести к снарядному голоду в украинской армии.