Депутат Говырин назвал способ навсегда избавиться от борщевика

Проблема бесконтрольного роста борщевика в разных регионах страны не раз освещалась в прессе. Депутат нижней палаты парламента Алексей Говырин рассказал, каким образом данная проблема станет решаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, будет установлена обязанность собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по защите земель от произрастания инвазивных растений.

Парламентарий добавил, что на данный момент около 30 га земли в нашей стране страдают от очагов этого растения. Борьба с ним важна также и для обеспечения безопасности граждан, предотвращения причинения вреда их здоровью.

По его мнению, это растение способно вызвать не только ожог, но и слепоту в любое время. При этом не следует проводить работы с борщевиком самостоятельно, но при условии уничтожения растения нужно делать это только в пасмурные дни и использовать спецодежду.