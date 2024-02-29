По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, военнослужащие Североатлантического альянса давно присутствуют в зоне спецоперации и сражаются на стороне украинской армии, однако их называют добровольцами. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что, согласно мифам, они прибывают добровольно, а потом случайным образом якобы попадают под сход лавины, а по факту к ним в отель постучался «Искандер».

По мнению парламентария, подобные заявления являются очередной попыткой оправдать присутствие военного блока. При этом если военнослужащие западных государств окажутся в зоне спецоперации официально, то это значительно изменит ситуацию., поскольку станет законной целью российской армии.