Депутат Гурулев пояснил суть указа президента об увеличении численности Вооруженных Сил РФ

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Гурулева, штатная численность военных расширяется для того, чтобы создать новые соединения и части, которые будут участвовать в спецоперации. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что подразделения станут формироваться из добровольцев, которые будут подписывать контракт с Минобороны России.

Напомним, что указ президента РФ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» подразумевает установление штатной численности российской армии в объеме почти 2,4 млн единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.