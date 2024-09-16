Путин своим указом увеличил численность ВС РФ

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил РФ до 2 389 000 человек, из которых 1,5 млн — это военнослужащие, сообщили в Кремле.

В последний раз численность была увеличена в декабре 2023 года и составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных.

К концу 1991 года численность военнослужащих в Вооруженных силах СССР достигала 3,7-3,8 млн человек (без учета гражданского персонала).

В 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ «О создании Вооруженных сил Российской Федерации», которым предполагалось сокращение численности армии.

По разным оценкам, на тот момент штатных военных в России насчитывалось от 2,5 до 2,8 млн.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Успеновку и Борки в Курской области.