По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Гусева, международное сообщество девять лет не обращало внимания на действия украинской армии в Донбассе. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что аналогичные действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года, которая запрещает убийство мирных жителей во время войны.

По мнению парламентария, сейчас кто-то обвиняет ХАМАС, кто-то Израиль, но странно, что на такие же преступления в Незалежной никто не обращает внимания.

Он считает необходимостью вернуться к теме киевского режима и обсуждать ее наравне с происходящим на Ближнем Востоке, в том числе вести поиск виноватых и наказывать их так, как это предписывает международное право.