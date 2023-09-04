Депутат Хамитов оценил решение Варшавы выдавать Киеву мужчин призывного возраста
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, решение польских властей выдавать Незалежной мужчин призывного возраста подтверждает стратегию западных стран «воевать до последнего украинца». Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что все укрываемые раньше Западом украинские беженцы теперь будут бросаться ими в костер.
По мнению парламентария, эта ситуация в очередной раз показывает, что Западу наплевать на любые договоренности, как только они становятся невыгодными.
Он подчеркнул, что это никаким образом не окажет влияния на исход спецоперации.