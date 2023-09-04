По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, решение польских властей выдавать Незалежной мужчин призывного возраста подтверждает стратегию западных стран «воевать до последнего украинца». Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что все укрываемые раньше Западом украинские беженцы теперь будут бросаться ими в костер.

По мнению парламентария, эта ситуация в очередной раз показывает, что Западу наплевать на любые договоренности, как только они становятся невыгодными.

Он подчеркнул, что это никаким образом не окажет влияния на исход спецоперации.