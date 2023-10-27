По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, батальоны из бывших украинских военных будут серьезным подкреплением для российской армии. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что видевшие обстановку в ВСУ изнутри имеют возможность оценить ту или иную обстановку и, опираясь на это, скорректировать собственные действия.

По мнению парламентария, в данном случае очень важно, что этот батальон является добровольческим, участники которого рассказали открыто о том, что власти Незалежной просто бросили свой народ.