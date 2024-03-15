Депутат Хамитов считает, что диверсии совершаются киевским режимом от отчаяния

По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, очередная атака на Запорожскую АЭС является отчаянием, которое охватило киевский режим от отсутствия хоть каких-нибудь видимых успехов на фронте, именно оно заставляет совершать все более и более дикие диверсии. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что, по сути, украинские войска пробивают дно за дном и ищет способы просто напакостить нашей стране.

По мнению парламентария, Незалежную не смущают ни человеческие жертвы, ни экологическая катастрофа.

Он подчеркнул, что обстрел обязательно должен войти в копилку сведений о военных преступлениях киевского режима и получить должную правовую оценку со стороны международного трибунала.