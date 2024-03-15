Депутат Хамитов считает, что диверсии совершаются киевским режимом от отчаяния
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По словам депутата нижней палаты парламента Амира Хамитова, очередная атака на Запорожскую АЭС является отчаянием, которое охватило киевский режим от отсутствия хоть каких-нибудь видимых успехов на фронте, именно оно заставляет совершать все более и более дикие диверсии. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что, по сути, украинские войска пробивают дно за дном и ищет способы просто напакостить нашей стране.
По мнению парламентария, Незалежную не смущают ни человеческие жертвы, ни экологическая катастрофа.
Он подчеркнул, что обстрел обязательно должен войти в копилку сведений о военных преступлениях киевского режима и получить должную правовую оценку со стороны международного трибунала.