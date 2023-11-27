Депутат Хинштейн считает приговор администраторам соцсети Баязитовой и Архаровой слишком суровым

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по информполитике Александра Хинштейна, вынесенный сегодня приговор администраторам канала одной из соцсетей Александре Баязитовой и Ольге Архаровой слишком суровым. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что за вымогательство грозит срок в виде лишения свободы от 7 до 15 лет, тем не менее приговоры вышеупомянутым лицам являются ниже предела. Однако с учетом состояния здоровья и пола виновных он суров.

По мнению парламентария, до вступления приговора в силу он может быть пересмотрен.

Напомним, что одним из районных судов столицы виновными в вымогательстве Ольге Архаровой и Александре Баязитовой было назначено наказание в виде 4,6 и пяти лет лишения свободы.