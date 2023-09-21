Депутат Хинштейн заявил, что в Росгвардии могут появиться добровольческие формирования

По словам руководителя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, членами нижней и верхней палат парламента подготовлен пакет законопроектов, разрешающим Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что инициатива обусловлена активным участием Росгвардии в СВО на территории Незалежной, в ходе которой они выполняют задачи связанные с функционалом Минобороны России.

По мнению парламентария, формирования станут создаваться по решению президента РФ Владимира Путина и станут привлекаться для выполнения различных задач по обороне в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта и контртеррористической операции.