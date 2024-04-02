Депутат Картаполов назвал сроки прекращения атак украинских беспилотников по России

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, российская армия делает все, чтобы украинские атаки по территории нашей страны прекратились, тем не менее навсегда это можно прекратить только после взятия Киева. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что пока приходится продолжать отражать данные подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности.

По мнению парламентария, Россия имеет дело с очень подлым противником, который вместо применения традиционных методов ведения боевых действий «бьет исподтишка». Так, в Елабуге нет военных объектов, а целью киевского режима стало общежитие с мирными людьми.

Он подчеркнул, что с терроризмом всегда бороться сложнее, чем с обычным противником, тем не менее наша страна справится.