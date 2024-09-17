Депутат Картаполов пояснил связь увеличения численности армии РФ и мобилизации
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, России удастся увеличить штатную численность военнослужащих в армии до 1,5 млн человек, согласно указу главы государства без объявления мобилизации. Об этом сообщил Life.ru.
Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ почти до 2,4 млн человек.
Ранее депутат Андрей Гурулев пояснил суть указа президента об увеличении численности Вооруженных Сил РФ.