Депутат Картаполов предположил точку отправки прилетевшего в Чечню дрона
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, необходимо тщательно исследовать дрон, который атаковал университет спецназа в Чечне. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что БПЛА прилетел не со стороны Одессы, при этом республику мог атаковать беспилотник PD-2.
По мнению парламентария, при этом беспилотник был запущен в сторону Черного моря, по нейтральным водам пролетел значительное расстояние и после чего преодолел Кавказский хребет.
Он уточнил, что конкретные выводы можно будет делать только после проведения экспертизы БПЛА.
Ранее Рамзан Кадыров пообещал возмездие из-за атаки дрона на университет спецназа.