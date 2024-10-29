Депутат Картаполов предположил точку отправки прилетевшего в Чечню дрона

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, необходимо тщательно исследовать дрон, который атаковал университет спецназа в Чечне. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что БПЛА прилетел не со стороны Одессы, при этом республику мог атаковать беспилотник PD-2.

По мнению парламентария, при этом беспилотник был запущен в сторону Черного моря, по нейтральным водам пролетел значительное расстояние и после чего преодолел Кавказский хребет.

Он уточнил, что конкретные выводы можно будет делать только после проведения экспертизы БПЛА.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал возмездие из-за атаки дрона на университет спецназа.