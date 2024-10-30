По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, западные СМИ, сообщая о якобы ведущихся между Москвой и Киевом переговорах об отказе от ударов по энергообъектам, откровенно лгут. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что это всего лишь срежиссированные властями киевского режима инсинуации — мол, какие мы бедные, пожалейте нас.

По мнению парламентария, с террористами переговоров никто не ведет, следовательно, только безоговорочная капитуляция Незалежной может привести к решению разбираться с ними, что дальше делать.

Он отметил, что Москва станет продолжать выполнять задачи спецоперации так, как их определил наш президент.

Ранее он предположил точку отправки прилетевшего в Чечню дрона.