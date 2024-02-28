Депутат Картаполов заявил, что о танках Abrams России известно практически все

По словам председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, на данный момент про устройство американских танков Abrams известно практически всё, тем не менее изучение уничтоженной машины все равно станет весьма интересно для отечественных инженеров. Об этом сообщает Life.ru.