Депутат Картаполов заявил, что о танках Abrams России известно практически все
Фото: [pxhere.com]
По словам председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, на данный момент про устройство американских танков Abrams известно практически всё, тем не менее изучение уничтоженной машины все равно станет весьма интересно для отечественных инженеров. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что в танках Abrams ничего нового и супервыдающегося нет.
По мнению парламентария, какую награду для бойцов, подбивших машину, определит военное руководство.