По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, сегодняшняя массированная атака российской авиации по объектам энергетики и ВПК на территории Незалежной является ответом на провокационную операцию украинских войск в Курской области. Об этом сообщил Life.ru.