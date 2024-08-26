Депутат Картаполов заявил, что сегодняшний удар является ответом на провокацию украинских войск в Курской области
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По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, сегодняшняя массированная атака российской авиации по объектам энергетики и ВПК на территории Незалежной является ответом на провокационную операцию украинских войск в Курской области. Об этом сообщил Life.ru.
Он добавил, что российская армия будет продолжать подобные атаки.
Ранее политолог Дмитрий Еловский назвал удары российской армии по Украине процессом подготовки к «отопительному сезону».