По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, украинские СМИ занимаются нагнетанием информационной обстановки, комментируя сообщения о якобы подготовке Россией беспрецедентной по масштабам атаки по объектам Незалежной. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что у них нет достоверной информации, а сам удар в любом случае будет неожиданным и эффективным.

По мнению парламентария, подобное нагнетание в информационном пространстве необходимо для того, чтобы в очередной раз обвинить Москву в эскалации конфликта, несмотря на то что ответственность за нее несет американский лидер Джо Байден со своим безумным решением разрешить ВСУ бить западными ракетами по России, тогда как Россия стремится деэскалировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отказались комментировать удары по РФ ракетами Storm Shadow.