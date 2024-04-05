Одно из британских СМИ опубликовало информацию, что Киев вынашивает планы атаки Крымского моста в первом полугодии с использованием дронов. По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, отличительной чертой украинских войск является война с мирными жителями, трусливые удары и налеты БПЛА на улицы, площади, рынки, деревни. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что планы киевской хунты уже никого не удивляют.

По мнению парламентария, вести боевые действия с высокоподготовленными военнослужащими РФ они боятся и не научились толком.

Он подчеркнул, что Крымский мост является объектом критической инфраструктуры нашей страны и имеет высокую степень защищенности. В связи с этим у ВСУ ничего не получится, да и не станут они так рисковать, поскольку понимают о мощных обратных ударах.