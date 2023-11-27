Депутат Матвеев призвал власти Сочи ликвидировать последствия сильного шторма в срочном порядке
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, стихийные бедствия масштаба, какой виден в Сочи, - труднопрогнозируемые явление. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что при этом иной проблемой является своевременное решение возникающих задач.
По мнению парламентария, властям города следует «подключиться» к ситуации и начать делать все необходимое.
Он отметил, что власти городов Черноморского побережья должны быть потенциально готовы к подобного рода происшествиям.
Политик уточнил, что произошедший шторм в Сочи считается сильнейшим за последний век.