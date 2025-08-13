Накануне саммита на Аляске звучат тревожные прогнозы о возможных провокациях. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью Life.ru выразил уверенность, что ВСУ и западные спецслужбы могут попытаться сорвать потенциальные договоренности между Путиным и Трампом.

По словам парламентария, главная цель противников России — дискредитировать страну и заблокировать диалог лидеров. Матвейчев провел параллель с инцидентом в Буче, который, по его мнению, был инспирирован для срыва стамбульских переговоров. Он сообщил о поступающей информации: украинские спецслужбы якобы разместились в одном из детских домов, готовя инсценировку российского ракетного удара по гражданскому объекту.

Если провокация осуществится, западные СМИ незамедлительно развернут кампанию о «российских зверствах». Такой информационный штурм, считает Матвейчев, создаст крайне негативный фон и искусственно осложнит переговорный процесс между президентами, поставив под угрозу возможность достижения соглашений.

Депутат предупредил, что силы, заинтересованные в эскалации конфликта, могут пойти на радикальные меры для подрыва доверия между Москвой и Вашингтоном. Успех саммита будет зависеть не только от дипломатических усилий, но и от способности сторон противостоять внешним попыткам дестабилизации.

