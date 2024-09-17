По словам депутата нижней палаты парламента Олега Матвейчева, авантюра киевского режима в Курской области была нацелена лишь на пиар-эффект, так как этот регион является бесперспективным и бессмысленным для украинской армии в плане наступления, потому что здесь любые войска попадут в ловушку, а переброска резервов будет затруднена. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что это объясняет несогласие Валерия Залужного с таким планом ВСУ, то есть он изначально объяснял, чем все это завершится.

По мнению парламентария, в этой ситуации отлично стратегически повел себя Генштаб ВС РФ, который не только не прекратил наступление в Донбассе, а, напротив, усилил его.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили около 10 поселений в Курской области.