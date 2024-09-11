Российские войска освободили около 10 поселений в Курской области
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В Курской области российские военные освободили около 10 населенных пунктов, сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, сообщило ТАСС.
«Обстановка у нас хорошая. У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал он.
Благодаря слаженным действиям российских военных удалось нанести значительные потери противнику.
В ходе операции была задействована современная военная техника, что значительно повысило эффективность действий подразделений.
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