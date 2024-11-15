Ухудшение социально-экономического положения населения становится одной из причин роста преступности в странах Старого Света. В Эстонии рост числа ограблений связывают с тяжелыми экономическими условиями, в Германии участились случаи сексуального насилия в общественном транспорте, особенно вечером и ночью. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, у стран Евросоюза уже нет пути назад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что европейские государства за счет своих бездарных политиков и украинских «бешенцев» потихоньку превращается в пародию на саму себя в декорациях красивой архитектуры.

По мнению парламентария, остается только пожелать удачи дебиловатым соседям и на радость нам продолжать помогать им не сходить с этого похоронного трека.

Ранее сообщалось, что в Эстонии зафиксировали рост преступности из-за отсутствия денег у населения.