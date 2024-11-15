В Эстонии зафиксировали рост преступности из-за отсутствия денег у населения

В последние месяцы Эстония столкнулась с тревожным ростом преступности, сообщила министр юстиции и цифровых технологий страны Лииса-Ли Пакоста. Ее слова приводит газета Postimees.

По словам главы ведомства, особенно возрастает число преступлений, совершенных из-за нехватки денег.

Она отметила, что за последние 10 лет уровень зарегистрированной преступности в Эстонии демонстрировал устойчивую тенденцию к снижению. Однако в 2023 году ситуация изменилась — показатель преступности вырос примерно на 4%. Наиболее заметный рост зафиксирован в области мошенничества, который составил впечатляющие 25%.

«К сожалению, выросло и число тех людей, которые говорят, что крадут, потому что иначе им не хватает денег на покупку еды и предметов первой необходимости», — отметила Пакоста.

Причины этого явления, по мнению экспертов, заключаются в ухудшении экономической ситуации в стране. В августе заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник отметил, что покупательская способность и уровень жизни населения продолжают падать. Высокая инфляция, сохранившаяся в республике, усугубляет и без того сложное положение граждан.

Эстония уже второй год подряд занимает последнее место среди стран Европейского Союза (ЕС) по экономическим показателям, из-за чего усиливается давление на граждан.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии хотят законодательно запретить деятельность Эстонской православной церкви (ЭПЦ).