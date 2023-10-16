Депутат Милонов предложил установить камеры видеонаблюдения в детсадах

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, для исключения жестокого обращения с детьми детсады необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что это позволит как решать конфликтные ситуации, так и будет защищать воспитателей от необоснованных обвинений.

По мнению парламентария, установить камеры следует в местах наибольшего количества контактов между воспитателем и ребенком.

Он отметил, что архив материалов с видеокамер в дошкольных учреждениях должен предоставляться правоохранителям лишь в конфликтных ситуациях.