Депутат Милонов считает, что чипы Маска станут взрываться в мозгах
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Компания Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, вероятное в будущем массовое чипирование станет применяться «золотым миллиардом» для отбраковки «неправильных» людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что такие эксперименты станут первым шагом для мегакорпораций по контролю над массовым сознанием.
По мнению парламентария, этот чип станет все подсказывать человеку, как жить, а также станет вестись тотальная слежка за «модифицированными» людьми, поэтому у неугодных людей этот чип будет взрываться в мозгах.