Депутат Милонов считает, что чипы Маска станут взрываться в мозгах

Компания Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, вероятное в будущем массовое чипирование станет применяться «золотым миллиардом» для отбраковки «неправильных» людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что такие эксперименты станут первым шагом для мегакорпораций по контролю над массовым сознанием.

По мнению парламентария, этот чип станет все подсказывать человеку, как жить, а также станет вестись тотальная слежка за «модифицированными» людьми, поэтому у неугодных людей этот чип будет взрываться в мозгах.