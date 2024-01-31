Депутат Милонов считает, что правнучка Чкалова является «отрыжкой цивилизации»

Правнучка легендарного летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве, «как по Хиросиме и Нагасаки». По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, она является «отрыжкой цивилизации». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что Богданова по факту никакого отношения к своему прославленному прадеду не имеет.

По мнению парламентария, правнучка Чкалова ведет весьма свободный и наполненный вредными излишествами образ жизни, что и является результатом «негодяйств».