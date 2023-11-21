Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева выразила свое видение значимости контрактной службы в ВС РФ. Об этом сообщили в интернет-издании in-vidnoe.ru.

Лобышева подчеркнула, что она регулярно общается с участниками СВО, включая контрактников. Основной мотивацией для мужчин является защита своей страны и своей семьи.

«В моем окружении есть контрактники и мобилизованные среди родных и знакомых. Безусловно, я стараюсь взаимодействовать не только с ними, но и со всеми семьями, которым необходима помощь. Вопросы абсолютно разные, но чаще всего бытовые, с которыми сталкиваются жены и дети в период отсутствия главы семейства. Решаем все сообща, чтобы обеспечить надежный тыл для наших бойцов», — отметила она.

Согласно ее словам, контрактная служба в Вооруженных силах Российской Федерации объединяет государственные и личные интересы мужчины. С одной стороны, это выполнение обязанности перед страной — жизненное призвание для мужчин, аналогично тому, как у женщин закреплена функция материнства. А с другой стороны, это шанс для самореализации. Кроме того, контрактники получают стабильную зарплату и расширенный социальный пакет, обеспечивая таким образом не только себя, но и свою семью.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.