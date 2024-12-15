Депутат Немкин назвал причину ограничения работы Viber в России

По словам депутата нижней палаты парламента Антона Немкина, злоумышленники наиболее часто выбирают именно Viber для своих схем в связи с его широкой популярностью среди пенсионеров как одной из самых атакуемых категорий граждан со стороны мошенников. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что Viber дает возможность обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простота регистрации через номер телефона делают его удобным инструментом для быстрого создания новых учетных записей, что дает возможность аферистам менять профили и номера для новой волны атак.

По мнению парламентария, зарубежные спецслужбы в состоянии использовать Viber для вербовки людей, так как данный мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами.

Он подчеркнул, что при этом распространение запрещенного контента в указанном мессенджере не регулируется. Так, Viber не раз штрафовался отечественными судами за отказ удалить противоправную информацию. Общая сумма штрафов за последние два года достигла почти двух миллионов рублей, они до сих пор не оплачены, а Viber продолжает игнорировать законодательство РФ и не удалять запрещенную информацию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули россиян на пять миллиардов рублей через Viber.