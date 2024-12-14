Мошенники обманули россиян на пять миллиардов рублей через Viber

Viber заблокировали в России за систематические нарушения законодательства. Член СПЧ и профессор МГИМО Элина Сидоренко в беседе с KP.RU рассказала, что аферисты через мессенджер обманули граждан на пять миллиардов рублей минимум.

Как пояснила собеседница, у мессенджера были все удобные для мошенников функции и им не составляло труда обмануть россиян на пять миллиардов рублей. Аферисты совершали фишинговые звонки, подделывали аккаунты, использовали все доступные инструменты для преступлений. Viber на предупреждения и жалобы не реагировал, за что и попал в блок.

«Основная проблема в том, что мессенджер не обеспечивает должного уровня контроля за безопасностью контента и пользователей. Отсутствие нормальной системы идентификации только подстегивает злоупотребления, включая распространение фейков, мошенничество, и даже использование платформы в политических и военных целях», — добавил член СПЧ Александр Малькевич.

Кроме того, как напомнили эксперты, именно в Viber мошенники по указке службы безопасности Украины совершали запугивания россиян, призывали к терактам и многое другое.

Ранее сообщалось, что мессенджер Viber стал очередным приложением, заблокированным в России по требованию РКН. В генпрокуратуре объяснили введение этого ограничения.