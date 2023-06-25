Депутат Нилов напомнил о новых Правилах дорожного движения для самокатов
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослава Нилова, обновленные Правила дорожного движения для самокатов уже вступили в силу. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно изменениям в Правила, самокатчики обязаны двигаться в пешеходных зонах со скоростью пешеходов.
Парламентарий подчеркнул, что данная сфера деятельности требует регулирования, поскольку езда по тротуарам запрещена.